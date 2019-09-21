الرافدين يدعو لإستقطاب الشركات والمستثمرين وحصولهم على القروض لاستكمال مجمعاتهم السكنية

2019/09/21 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن استقطابه العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على القروض لاستكمال بناء وتاهيل مجمعاتهم السكنية .

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