2019/09/21 | 10:21

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طهران: على واشنطن ان تفهم أن سياسة عقوباتها قد فشلت

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى فشل سياسات الحظر

الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن الحظر المعلن ليس جديدا، وأن الحظر

القديم تم التعبير عنه بشكل مختلف فقط، ويتعين على الأميركيين أن

يقبلوا بأن سياسة الحظر ضد إيران هي سياسة فاشلة.وردا على الحظر الأمريكي الجديد، صرح المتحدث باسم الخارجية عباس

موسوي، بإن الحظر المعلن ليس موضوعا جديدا، وانما جرى بيان الحظر

القديم بطريقة مختلفة فقط.وأضاف موسوي، ان إيران قد وجدت طريقها منذ فرض الحظر الأول والذي كان

من أصعب أنواع الحظر ، وستواصل النمو والتطور بالاتكال على قدراتها

المحلية وتعاونها مع الدول الصديقة.ووصف المتحدث باسم الخارجية، السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها

سياسة مشوشة وعاجزة، ولا أساس آخر لها سوى التنمر والإحادية والإرهاب

الاقتصادي ضد الآخرين، وتفتقر إلى القدرة على أي مبادرة عقلانية

ودبلوماسية لحل النزاعات مع الدول الأخرى سلميا.وقال موسوي: آمل أن يدرك المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يعودوا القوة

العظمى الوحيدة في العالم، وأن هناك العديد من الدول التي تريد

الاستفادة من السوق الإيرانية والفرص الاقتصادية لبناء علاقات جيدة مع

إيران.وأضاف: على الأمريكيين الاعتراف بأن سياسة العقوبات هي سياسة فاشلة،

وإن الإفراط في استخدام هذه الأداة وتحويل الدولار إلى سلاح، جعل سمعة

الولايات المتحدة واقتصادها في المجتمع الدولي، موضع شك، وأن زمن قبول

امريكا بعنوان شريك اقتصادي حسن السمعة، قد ولى.وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جميع أعضاء المجتمع الدولي الى

التفكير بنظام تجاري واقتصادي جديد يقلل من تأثير الأعمال العدائية

الأمريكية على التنمية والتجارة الدولية الحرة.

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