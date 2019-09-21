مصرف الرافدين :استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين وحصولهم على القروض لاستكمال مجمعاتهم السكنية

2019/09/21 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن استقطابه العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على القروض لاستكمال بناء وتاهيل مجمعاتهم السكنية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان” العديد من الشركات والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية “.واشار الى ان “المصرف وضع تسهيلات كبيرة بحيث تمكن من استقطاب […]

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