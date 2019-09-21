النصر يدين تفجير كربلاء ويحذر من التراخي الامني

2019/09/21 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر ائتلاف النصر، اليوم السبت، من مغبة التراخي الامني على امن المواطنين، مدينا تفجير كربلاء الذي اوقع 17 شهيدا وجريحا.

وقال بيان صدر من الائتلاف تلقت "الغد برس"، نسخة منه انه "يدين ، التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة مدنية عند مدخل مدينة كربلاء المقدسة، والذي ادى لاستشهاد واصابة العديد من المدنيين"، مطالبا "الحكومة بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على امن وسلامة المواطنين".

واضاف ان "الائتلاف حذر مرارا من التراخي الامني وعودة اجواء القلق وعدم الاستقرار التي توفر مناخا للإرهابيين لضرب مدننا ومجتمعنا".

واشار الى ان "الحفاظ على ما تحقق من منجز امني من اولويات العمل الحكومي، وعلى الحكومة اداء مهامها بالحفاظ على المنجزات وارواح المواطنين واستقرار البلاد".

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