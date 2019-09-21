2019/09/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، السبت، عن استقطابه العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على القروض لاستكمال بناء وتاهيل مجمعاتهم السكنية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “العديد من الشركات والمستثمرين قدموا وثائق للحصول على القروض لإكمال مجمعاتهم السكنية”، مبينا أن “المصرف وضع تسهيلات كبيرة بحيث تمكن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يعلن منح الشركات والمستثمرين قروضا لاستكمال مجمعاتهم السكنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن منح الشركات والمستثمرين قروضا لاستكمال مجمعاتهم السكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن منح الشركات والمستثمرين قروضا لاستكمال مجمعاتهم السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).