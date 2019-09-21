رجل دين إيراني: مساحتنا أكبر من حدودنا الجغرافية

2019/09/21 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اعتبر رجل الدين الإيراني، أحمد علم الهدى، أن مساحة بلاده هي أكبر من حدودها “الجغرافية” لأن كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي “جزء من إيران”.

ونقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية عن علم الهدى قوله إن “إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية.



الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان وأنصار الله (الحوثيون) في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”.

و “آية الله” أحمد علم الهدى، هو إمام الجمعة في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مدن البلاد، وهو أيضا عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.

وتأتي تصريحاته بعد حوالي أسبوع على الهجوم، الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن إيران بالضلوع فيه.

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