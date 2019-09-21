2019/09/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب حقوق الانسان في كربلاء عن وجود انخفاض في معدلات حالات الطلاق المسجلة في محاكم المحافظة خلال النصف الاول من العام 2019 مقارنة بالاعوام السابقة.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى “ان كربلاء تسجل شهريا قرابة ال200 حالة طلاق في جميع محاكمها، وهو رقم على الرغم من ارتفاعه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تسجل انخفاضا في حالات الطلاق عن الاعوام السابقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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