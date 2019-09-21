تعرف على الهيكلية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي

2019/09/21 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عبد المهدي يصادق على هيكلية جديدة للحشد الشعبي.وبحسب الوثائق تلغي الهيكلية الجديدة كل العناوين والمناصب التي تتعارض مع الواردة فيها، ويمنح رئيس هيئة الحشد صلاحية كاملة للتعيين بالوكالة للمناصب والمديرية في الهيئة.

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