الشيخ قيس الخزعلي:واجب الدولة توفير السكن والعيش الكريم قبل إزالة التجاوزات

2019/09/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الجمعة، ان تطبيق القانون وإحلال النظام بازالة التجاوزات على الأملاك العامة واجب الدولة، منوها “ولكن واجبها قبل ذلك توفير السكن المناسب والعيش الكريم وكما نص على ذلك الدستور العراقي في المادة 30.وبين سماحته ان ” ترتيب الأولويات واختيار التوقيتات المناسبة لكل خطوة دليل

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