2019/09/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم يغادر محافظة البصرة ويتوجه الى دولة الكويت لواجهة السالمية

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