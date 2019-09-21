أوامر عاجلة من عبد المهدي لــ

2019/09/21 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تقارير إخبارية خليجية بينت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعطى تعليماته العاجلة بسرعة سحب الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي من كل مواقعها على الحدود العراقية السعودية.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، اليوم، فإن الحكومة العراقية طلبت من الحشد الشعبي سحب فصائله على الفور من تلك ال...

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