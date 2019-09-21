شرطة ديالى تعتقل 13 مطلوباً خلال عملية أمنية

2019/09/21 | 10:30

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العهد نيوز – ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، القبض على 13 مطلوباً ومعالجة عبوة ناسفة وضبط شاحنة مخالفة للقانون في المحافظة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد غالب

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