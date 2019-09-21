الكشف عن منظومة

2019/09/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عرض منظومة الدفاع الجوي "3 خرداد" المحلية الصنع والتي اسقطت طائرة التجسس الاميركية المسيرة المعتدية من طراز MQ-4C في متحف الدفاع المقدس بالعاصمة الايرانية

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