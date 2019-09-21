الأهلي يطيح الزمالك في ليلة “السوبر المصري”

2019/09/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الأهلي بلقب كأس “السوبر” المصري، الجمعة، بتغلبه على غريمه التقليدي الزمالك، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.ودخل الأهلي اللقاء وهو متوج بلقب الدوري، بينما خاض الزمالك المباراة بعد أن حصد لقب كأس مصر.وحمل هدف الأهلي الأول توقيع النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يضيف […]

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