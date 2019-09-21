الحكيم يطالب الجهات الأمنية بتأمين مداخل كربلاء بعد انفجار امس

2019/09/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأجهزة الامنية بتأمين مداخل محافظة كربلاء المقدسة بعد التفجير الارهابي الذي استهدف أحد مداخلها مساء امس الجمعة.وقال الحكيم في بيان “تابعنا بقلق بالغ الخرق الامني الذي شهدته مدينة كربلاء المقدسة عند أحد مداخلها اثر انفجار عبوة ناسفة خلفت عددا من الضحايا”.وأضاف “اذ نطالب الجهات الامنية بترصين […]

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