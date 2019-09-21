شرطة البصرة تعتقل إيراني متهم بترويج وتهريب المخدرات

2019/09/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة شرطة البصرة عن القبض على متهم من مهربي و مروجي المواد المخدرة إيراني الجنسية، ضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ٢٣٠ غرام و مبلغ من المال (عمله أجنبية) فضلا عن مسدسين وميزان إلكتروني، وذلك في الحي العسكري بقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “القبض على المتهم تم اثر ورود معلومات دقيقة مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه”.

ودعت شرطة البصرة الأهالي من أبناء المحافظة إلى تقديم إي معلومات تساعد بالقبض على المجرمين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

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