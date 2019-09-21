التعليم العالي توضح طلبها بإحضار مستلزمات سكن لطلبة الاقسام الداخلية

2019/09/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة التعليم العالي، السبت وضيحا بشأن السماح لطلبة الاقسام الداخلية بإحضار مستلزمات السكن معهم.

وذكرت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إنه “نظرا لتعدد المواقع الالكترونية وصفحات التوصل لها لتمرير اجنداتها الاجتماعي الزائفة والتي تتخذ من اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غطاءً المشبوهة وبث تلفيقاتها وافتراءاتها على هذه المؤسسة العريقة ومحاولات تشويها صورتها في المجتمع”.

وأضاف البيان :”نظرا لكثرة ما ينشر في تلك الصفحات والحسابات من اخبار وتصريحات وبيانات كاذبة منسوبة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل، او منسوبة لبعض المديريات في الوزارة، ولكثرة التخرصات والافتراءات في تلك الاخبار الكاذبة والملفقة، كان من الضروري تجديد التأكيد بان السيد الوزير الدكتور قصي السهيل لا يمتلك حتى الان أي موقع رسمي سوى الموقع الرسمي لوزارة والحسابات)،

وتابع أن “ما نسب مؤخرا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والى وزيرها الدكتور قصي السهيل بانها اعلنت عن السماح لطلبة الاقسام الداخلية باحضار مستلزمات السكن كالوسائد والبطانيات وغيرها، فهو أمرٌ عارٍ عن الصحة تماما، وهو خبر كاذب جملة وتفصيلا، وان الوزارة لا تتعامل مع التفاصيل الصغيرة”.

وأشار البيان إلى أن “وسائل الاعلام ملزمة بضرورة توخي الدقة والمصداقية فيما تنشره من اخبار منسوبة للوزارة ووزيرها”، مشدد على أن “المصدر الوحيد لاخبارنا الرسمية التي تعكس نشاطات الوزارة وفعالياتها وأخبار السيد الوزير هو هذا الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة”.

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