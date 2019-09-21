وفاة بن علي: مرحلة تاريخية عربية تنقضي؟

2019/09/21 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناظرت وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد أيام من إجراء البلاد انتخابات رئاسية مبكرة فرضتها وفاة رئيس آخر هو

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