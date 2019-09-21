الامانة تعلن رفع

2019/09/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الجهد الهندسي والآلي الخاص بها وبقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد باشر صباح اليوم، برفع الكتل الكونكريتية من محيط مستشفى الرشاد العام ضمن منطقة كفاءات العبيدي المحلة 766 ".واضاف، ان "الملاكات البلدية ستباشر بحملة لتنظيف الموقع المغلق سنة 2009 ".انتهى..م.م

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