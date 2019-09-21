الدفاع الامريكية: ترامب ارسل قوة اضافة للشرق الاوسط وهذه مهامها

2019/09/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أسبر في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" ترامب أعطى موافقته لنشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ستتركز مهامها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي".واضاف، ان" الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع الجمهورية الاسلامية لكن لديها عدد كبير من الخيارات العسكرية"، معتبرا أن إرسال القوات "ليس سوى الخطوة الأولى للرد على الهجوم ضد السعودية".واتهمت الولايات المتحدة الجمهورية الاسلامية بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية.وتنفي إيران ذلك.انتهى..م.م

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