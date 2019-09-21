الجمعية العامة للأمم المتحدة: ملفات شائكة ووجوه غائبة

2019/09/21 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق الثلاثاء المقبل في نيويورك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء 193 دولة عضو

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