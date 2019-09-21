وزير الخارجية يجتمع بالأسكوا ويبلغها بما يريده العراق

2019/09/21 | 10:42

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بغداد/ سومر نيوز

التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذيّة للأسكوا، وبحث الجانبان أ...

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