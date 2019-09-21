قتل المجرات في الفضاء.. حل اللغز بات قريبا

2019/09/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث علماء الفلك في معرفة السبب وراء قتل المجرات في المناطق البعيدة في الكون، حيث يتم إيقاف تشكيل النجوم، بحسب ما نشره موقع "ريل كلير" للعلوم، الجمعة.

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