داعش يهاجم قرية غرب كركوك

2019/09/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن قيام عناصر داعش بمهاجمة قرية بقذائف الهاون غرب كركوك 75كم.وقال مصدر امني تعرضت قرية الشيخ عواد المهاوش التابعة لناحية الرياض بقضاء الحويجة ، الى استهداف باربع قذائف هاون من اتجاه قرية الحمضة التابعة لناحية الرياض ..مضيفا لا توجد خسائر بشرية ، ضمن قاطع الفرقة الالية الرابعة للشرطة […]

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