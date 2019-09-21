2019/09/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس فرض برلمان أوزبكستان قواعد على مراسم حفلات الزفاف بالبلاد شملت تحديد فرقتين موسيقيتين و3 سيارات فارهة للموكب كحد أقصى فضلا عن اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا، وذلك بهدف الحد من البذخ والإفراط في الإنفاق والسخط الاجتماعي.ورغم أن متوسط الدخل بالعاصمة طشقند أو بالمدن الرئيسة الأخرى في البلد الواقع بوسط آسيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة أسيوية تضع قيودا على “حفلات الزفاف” وكالة خطوة برس.

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