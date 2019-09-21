بوادر انتفاضة شعبية ضد إيران في دير الزور

2019/09/21 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد شمال دير الزور مسيرات احتجاجية حاشدة، الجمعة، ضد الوجود الإيراني في جزء كبير من تلك المحافظة الواقعة على الحدود مع العراق.وعملت

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