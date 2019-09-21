لأمان عائلتك .. رينو لودجي أمامك الآن نقدًا أو بالتقسيط من البلاد المتحدة

2019/09/21 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة البلاد المتحدة التابعة إلى مجموعة شركات زسكو لتصنيع وتجارة السيارات، استمرارها ببيع السيارات بالنقد او التقسيط من نوع رينو لودجي 2019.

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