2019/09/21 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط، السبت، على أهمية الزيارات الاقتصادية للشركات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاط يعلق على زيارة عبد المهدي للصين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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