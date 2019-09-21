المشاط يعلق على زيارة عبد المهدي للصين

2019/09/21 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط، السبت، على أهمية الزيارات الاقتصادية للشركات

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