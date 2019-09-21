2019/09/21 | 10:52

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العراق والأسكوا يبحثان تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق التكامل الإقليمي

بحث العراق مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا تعزيز

التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق التكامل الإقليميّ .واشارت وزارة الخارجية في بيان الى ان الوزير محمد علي الحكيم التقى

الأمينة التنفيذيّة للأسكوا " رولا دشتي" ، وبحث معها أهمّية التعاون

بين الجانبين بشكل فاعل، واكد الحكيم أنّ العراق بصفته رئيساً للمجلس

الوزاري لجامعة الدول العربية يتطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بضمنها الأسكوا .

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