2019/09/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت الفنانة شيري عادل مفاجأة كبيرة بحضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بصحبة طليقها الداعية معز مسعود، حيث دخل الاثنان إلى مسرح الحفل سويًا وسط تساؤلات حول عودتهما مرة أخرى، حسب موقع اليوم السابع.وتعد هذه المرة هي الأولى التى تظهر بها شيري عادل بصحبة معز مسعود في احتفالية فنية منذ زواجهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيري عادل تثير الجدل بظهورها مع طليقها في مهرجان الجونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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