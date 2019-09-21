اليمينون يحيون الذكرى الخامسة لثورة سبتبمر

2019/09/21 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد اليمينون في العاصمة صنعاء ومحيطها للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الكبرى التي ستقام عصر اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الـ21 من سبتمبر تحت شعار “حرية واستقلال”.ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الاحتشاد الجماهيري في الفعالية المركزية التي ستقام عصر اليوم السبت في ساحة باب اليمن بالعاصمة بمناسبة العيد الخامس لثورة 21 سبتمبر.وشددت اللجنة

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