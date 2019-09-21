استقطاع الف دينار شهرياً من موظفي ومنتسبي وأساتذة الوزارة التعليم العالي.. لهذا السبب

2019/09/21 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم السبت، بإستقطاع مبلغ الف دينار شهرياً من موظفي ومنتسبي واساتذة الوزارة على الملاك الدائم وذلك من اجل دعم نادي الطلبة الرياضي.

وكما موضح في الكتاب الرسمي الصادر ادناه

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