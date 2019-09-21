2019/09/21 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة البصرة القبض على متهم من مهربي و مروجي المواد المخدرة إيراني الجنسية، وضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ٢٣٠ غراما و مبلغ من المال (عمله أجنبية) فضلا عن مسدسين وميزان إلكتروني، بقضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ” بعد ورود معلومات دقيقة والتحري وجمع المعلومات تم التوصل الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم ايراني بحوزته مواد مخدرة وعملة اجنبية جنوبي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم ايراني بحوزته مواد مخدرة وعملة اجنبية جنوبي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).