الصين وأمريكا يتفقان على مواصلة المحادثات بشأن التجارة في واشنطن

2019/09/21 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، بأن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات” بناءة” بشأن التجارة في واشنطن.

وذكرت الوكالة دون ذكر تفاصيل أن الدولتين

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