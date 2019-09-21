ميدرية ماء البصرة لـ

2019/09/21 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

أعلن مسؤول التشغيل في مديرية ماء البصرة، المهندس مكرم فاضل، عن تجهيز معظم مناطق مركز مدينة البصرة بماء البدعة الواصل من محافظة

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