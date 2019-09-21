العمل في “المنطقة الرمادية” لمواجهة إيران

2019/09/21 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شكّ في أنّ الضربة التي وجهتها إيران لمنشآت نفط سعودية رئيسية في 14 أيلول/سبتمبر باستخدامها طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة تُعدّ

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