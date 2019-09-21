2019/09/21 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “وزارة الخارجيّة وقعت مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة”.وأضاف ان “القطع الأثرية كانت قد اخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجيّة توقع مذكّرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثريّة مهربة وكالة خطوة برس.

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