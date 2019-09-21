2019/09/21 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الطاقم التحكيمي لمباراة الشرطة والكويت الكويتي لفندق اقامتهم في محافظة كربلاء بقيادة الحكم الدولي التونسي يوسف بن حمادي السرايري

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