نائب يكشف عن النتائج الأولية لزيارة عبد المهدي الى الصين

2019/09/21 | 11:46

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن ائتلاف سائرون محمد رضا ال حيدر، السبت، عن نتائج زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ا...

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