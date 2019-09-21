طالباني تتحدث عما هو اقوى من الحكومة: لا بد من تعديل وزاري

2019/09/21 | 11:46

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بغداد/ سومر نيوز

عدت النائبة آلا طالباني، اليوم السبت، أن مجلس النواب اقوى من الحكومة في العمل، مشددة على ضرورة ان تلج...

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