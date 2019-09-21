ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض

2019/09/21 | 11:46

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع في شهر أغسطس الماض...

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