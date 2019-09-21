2019/09/21 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دان تحالف النصر الذي يترأسه حيدر العبادي ، اليوم السبت ، الاعتداء الارهابي عند مدخل محافظة كربلاء المقدسة ، فما طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على امن وسلامة المواطنين .وقال الائتلاف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ،انه “يدين التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة مدنية عند مدخل محافظة كربلاء المقدسة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر يدين تفجير كربلاء ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها للحفاظ على امن المواطنين وكالة خطوة برس.

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