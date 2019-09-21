التربية تقيم ندوة عن استراتيجية الوزارة والمشاكل التي تواجهها

2019/09/21 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقامت وزارة التربية وبالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي وعلى قاعة مجلس الاعمال الوطني العراقي ندوة فيما يخص عمل الوزارة في السنوات السابقة

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