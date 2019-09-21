استعدادات يمنية كبيرة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة سبتبمر

2019/09/21 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد اليمينون في العاصمة صنعاء ومحيطها للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الكبرى التي ستقام عصر اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الـ21 من سبتمبر تحت شعار

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