نائبة تكشف لـ”كلكامش” تشكيل لجنة تحقيقية بالاعتداءات على مقرات الحشد

2019/09/21 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الا طالباني، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداءات التي طالت مقرات الحشد الشعبي، مشيرة الى ان اللجنة ستكون من رؤساء الكتل النيابية ولجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع.

وقالت طالباني لـ”كلكامش” إن “هيأة الرئاسة شكلت لجنة تحقيقية من رؤساء الكتل النيابية ولجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع للتحقق من الاعتداءات التي طالت مقرات الحشد الشعبي”، مبينة ان “اللجنة يتعلق عملها بموضوع السيادة العراقية والنظر ان كانت إسرائيل هي التي اعتدت على المقرات العراقية او جهات أخرى”.

واضافت ان”اللجنة ستحدد الجهة التي كانت وراء الاعتداء على المقرات العراقية”.

وأوضحت ان “اللجنة سوف تجتمع في وقت قريت وستقدم تقريرها للحكومة وهو ما سيعتمده مجلس النواب العراقي”.

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