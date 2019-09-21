2019/09/21 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول سكان الأرض أكثر من 7 آلاف لغة، والكثير منها مشتق من لغات إلا أن الكثير من اللغات تشترك بأشياء كثيرة منها سرعة التحدث بها.فبحسب دراسة تعتبر سرعة التحدث باللغة أحد مؤشراتها، ويتصف الإيطاليون بأنهم أسرع الشعوب حديثا، لتعتبر لغتهم الأسرع.فيتحدث الإيطاليون مايصل الى 9 مقاطع صوتية في الثانية، أي الوقت الذي يستغرقه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أسرع لغة في العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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