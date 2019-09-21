2019/09/21 | 11:54

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البرلمان الأميركي : ليس من واجبنا الدفاع عن السعودية !

السبت

21

أيلول

2019 :

11:48 am

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي انه ليس من واجبنا

الدفاع عن السعودية والحفاظ على أمنها، ويجب عدم وضع الخيار العسكري

على الطاولة (للتعامل مع ايران).

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