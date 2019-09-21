2019/09/21 | 11:54

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الخارجية توقع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80 قطعة أثرية

اعلنت وزارة الخارجية، السبت، توقيع مذكرة مع تركيا لاسترداد 80

قطعة أثرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف في بيان مقتضب ، ان

"وزارة الخارجيّة وقعت مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد

80 قطعة أثريّة كانت قد اخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة وعثرت

عليها السلطات التركيّة عام 2008".

وكان السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، قد اكد ، امس الجمعة،

انه زار متحف هاتاي التركي قرب الحدود السورية، والذي يضم 80 قطعة

اثار ونفائس عراقية مسروقة عثرت عليها السلطات التركية في عام 2008.

وأضاف انه وقع مع وكيل وزير الثقافة التركي اتفاق تسليمها للعراق،

وبعد أيام سننقلها الى بغداد.

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