مجلس عراقي يؤكد أهمية الزيارات الاقتصادية للشركات الصينية التي يقوم بها رئيس الوزراء حاليًا في بكين

2019/09/21 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس الاقتصادي العراقي ، على أهمية الزيارات الاقتصادية للشركات الصينية التي يقوم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حاليًا في الصين.وقال عضو المجلس الاقتصادي العراقي الخبير الاقتصادي باقر المشاط ، في بيان ،إن” زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين مهمة “, منوهًا إلى ضرورة نقل التجربة الصينية الناجحة في كافة المجالات […]

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