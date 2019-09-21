وزارة الخارجيّة توقع مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة

2019/09/21 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وقّعت وزارة الخارجيّة ، اليوم السبت،مُذكّرة تفاهم مع الحكومة التركيّة لاسترداد 80 قطعة أثريّة كانت قد اخرجت من البلاد بطرق غير قانونيّة وعثرت عليها السلطات التركيّة عام 2008.واشار بيان لوزارة الخارجية تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان ” سفير العراق لدى انقرة حسن الجنابيّ كان من يمثل العراق في ...

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